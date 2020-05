Goedgevulde kabinetten stutten de particratie

In het kort

Cabinettards maakten in de vorige legislatuur 60 à 70 procent uit van het totale personeelsbestand van de Vlaamse beleidspartijen op federaal en Vlaams niveau. Door een ‘informatieasymmetrie’ hebben kabinetsmedewerkers vaak veel meer toegang en invloed op het beleid dan medewerkers op het partijbureau, bij de studiedienst of op de fractie. Dat blijkt uit een onderzoek van Pieter Moens (UGent) naar politieke medewerkers in Nederland en Vlaanderen.