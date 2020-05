De lokale strijd tegen de coronacrisis

In het kort

De coronacrisis is een pandemie die ons voor sinds lang niet meer geziene uitdagingen stelt. Met de Belgische maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn we allemaal min of meer vertrouwd. Toch woedt ook daaronder een kleine oorlog: lokale besturen nemen op eigen initiatief heel wat maatregelen om hun inwoners te beschermen tegen besmetting. Ze kijken vooruit en anticiperen op de sociaaleconomische crisis.

Of er lokaal veel marge is om maatregelen te nemen, hangt van tal van factoren af. Dat kan lokaal voluntarisme zijn, de heersende trend volgen, of gewoon een goed gevulde gemeentekas aanspreken. Eén ding is zeker: op gemeentelijk vlak worden maatregelen genomen die hogere overheden moeilijker voor elkaar krijgen.