Buitengewoon onderwijs voelt zich in de steek gelaten

In het kort

In het buitengewoon onderwijs vinden veel directeurs de coronarichtlijnen weinig toepasbaar. Een deel voelt zich zelfs aan zijn lot overgelaten. Dat blijkt uit een rondvraag van de onderwijsinspectie, net na de invoering van pre-teaching. De scholen bleven niet bij de pakken zitten en maakten zelf de vertaalslag van de richtlijnen. Er is ondertussen wel een aangepast draaiboek voor de heropstart in het buitengewoon onderwijs.

“Er is de afgelopen weken veel over het onderwijs in de media gesproken, maar weinig of niet over het buitengewoon onderwijs. Dat maakte het ook moeilijk om de ouders en kinderen mee te nemen in ons buitengewoon verhaal, want sommige berichten waren onvolledig, tegenstrijdig of foutief”, zegt Nathalie Kellens, directeur van KBO De Horizon in Oudenaarde, een basisschool voor buitengewoon onderwijs met 61 leerlingen.