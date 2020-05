Het grote coronadebat anders bekeken

In het kort

Afgelopen weekend leenden de openbare zender en HLN hun kanalen een paar uur lang uit aan ‘Medische Wereld’ voor de uitzending van ‘Het Grote Coronadebat’. Medische Wereld is een organisatie die medische congressen organiseert. VRT en VTM stelden ook enkele schermgezichten ter beschikking, allemaal voor het goede doel: Vlaanderen informeren over corona.

Geen van beide media leverde redactionele ondersteuning en allebei drukken ze erop dat de organisatie en de inhoud van het debat volledig in handen lagen van de organisatie ‘Medische Wereld’. Het gebeurt niet alle dagen dat media hun kanalen zomaar afstaan aan een externe speler en er hun schermgezichten bovenop cadeau doen.

De werkwijze heeft wel één voordeel: voor de kritiek op de samenstelling van de discussiepanels verwijzen beide media door naar de voorzitter van Medische Wereld, Ben De Brucker. “Ons wetenschappelijk comité heeft over de samenstelling van de panels beslist. Het principe was simpel: de juiste man of vrouw op de juiste plaats.”