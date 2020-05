WHO wees België in 2017 nog op structurele tekorten

In het kort

Een gebrek aan duidelijk personeelsbeleid voor beroepen binnen de volksgezondheid en het ontbreken van een specialisatie Volksgezondheid in de Belgische artsenopleidingen, leidde in 2017 al tot een onvoldoende in een evaluatierapport van de WHO. Ook data-uitwisseling kan beter, merkten de experten op. Onder meer door die structurele tekorten slaagde ons land er niet in om vroeger aan contact tracing te doen.