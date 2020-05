Onderzoek mee: het drama in onze woonzorgcentra

Wat is er gebeurd in onze zorginstellingen? Op enkele weken tijd stierven er meer dan 4.500 mensen. Dat is meer dan de helft van het totaal aantal personen dat intussen overleed aan de gevolgen van Covid-19.

De voorbije weken legde Apache een aantal harde feiten op tafel die tot nadenken stemmen. Ze hebben vooral betrekking op het feit dat projectontwikkelaars, vastgoedfondsen en ondernemers honderden miljoenen euro’s verdienden aan de vergrijzing en de bijhorende zorg.

De komende weken en maanden zullen we dieper inzoomen op wat er de voorbije tien jaar precies gebeurde in onze woonzorgcentra

Die baten staan in schril contrast met de besparingen in een sector waar parallel beknibbeld werd op personeel, omkadering, medisch materiaal,… Zeg maar op zowat alles wat het kostenplaatje verzwaart.

De publicatie van ons eerste onderzoek zorgde achter de schermen voor een kleine paniekgolf. De belangen zijn dan ook groot. Veel mensen hebben veel geld verdiend aan alles wat met ‘zorgvastgoed’ heeft te maken. Op z’n minst op ethisch vlak roept dat grote vragen op.

De bedoeling is om de komende weken en maanden dieper in te zoomen op wat er de voorbije tien jaar precies gebeurde. Van concrete bouwdossiers tot financiële carrousels: we zullen ze in kaart brengen en bloot leggen.

Daarbij rekenen we op uw hulp. Dit is een oproep aan personeel, directies, bewoners, betrokken familieleden, architecten, bouwheren, politici, … Mensen met het hart op de juiste plek, die van dichtbij beide kanten kunnen documenteren:

de zorgkant die ondergefinancierd is,

die ondergefinancierd is, de financiële kant waarbij ‘the sky the limit’ leek te zijn

Kan de waanzinnig hoge dodentol in woonzorgcentra, zowel in de private als in de publieke woonzorgcentra, volledig verhaald worden op het recente verleden, of zijn er ook de voorbije maanden cruciale beslissingen (niet) genomen die daartoe hebben bijgedragen?

Zijn er onder de bewoners, maar ook onder het personeel slachtoffers gevallen die we hadden kunnen en moeten vermijden? Mensen die letterlijk het slachtoffer zijn geworden van de geldhonger?

Hoe kan ik meewerken? Informatie kan u ons bezorgen via dit mailadres: wzc@apache.be

U kan informatie ook gewoon per post versturen naar:

Apache / wzc, Turnhoutsebaan 110, 2140 Borgerhout.

Apache / wzc, Turnhoutsebaan 110, 2140 Borgerhout. Eventueel kunnen documenten ook anoniem bezorgd worden via onze securedrop. Daarover vindt u informatie via deze link.

U kan dit onderzoeksproject ook financieel mee ondersteunen zodat we extra journalisten kunnen vrijmaken om hier de tanden in te zetten.

We doen dit onderzoek samen met ons Franstalig zusterblad Médor. Ook dat is een coöperatieve nieuwsorganisatie. Médor breidt het onderzoek ook uit naar gezondheidswerkers in ziekenhuizen. Parallel leggen ze ook een soort virtueel memoriaal aan met persoonlijke getuigenissen. Daarmee willen ze eer betuigen aan gezondheidswerkers die de voorbije weken vooraan stonden in de strijd. Meer informatie over het onderzoek van Médor leest u hier.

