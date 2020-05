Een spion van het apartheidsregime

In het kort

Georges Timmerman verzamelde 45 jaar lang persknipsels, rapporten, nota’s, processen-verbaal en andere documenten. Hij duikt in zijn archief en serveert vergeten, verwaarloosde, verloren én nieuwe verhalen, zonder directe aanleiding en zonder link met de actualiteit. Noem het een vorm van journalistieke archeologie, een genre dat zich situeert in het niemandsland tussen berichtgeving en geschiedschrijving.

In deze aflevering: het verhaal van superspion Graig Williamson. De moordcommando’s van de Zuid-Afrikaanse geheime diensten pleegden aanslagen in België en andere West-Europese landen. Het is mede door Williamson dat ze aan geld kwamen. Als spion van het apartheidsregime infiltreerde hij een bastion van de anti-apartheidsactivisten en pikte hun zwarte kas. Zijn werk als spion geldt als een schoolvoorbeeld van klassiek spionagewerk.