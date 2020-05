Afrikaanse migranten plukken in Italië niet de vruchten van noeste arbeid

In het kort

Het coronavirus zette het maatschappelijke leven in Italië on hold. In de regio Lombardije slaagt de ziekenzorg er nauwelijks in iedere patiënt de nodige zorg te verlenen. Door het invoeren van de lockdown lijkt het zuiden van Italië grotendeels aan het virus te ontsnappen.

Toch is de toestand schrijnend voor vele ‘invisibili’, migranten die niet in de officiële cijfers voorkomen. Zij dragen bij aan het in stand houden van de Italiaanse voedselketen die door het virus onder druk staat, maar genieten geen sociale of andere bescherming.