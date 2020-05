Nieuwe procedure voor kunstbiënnale Venetië doet stof opwaaien

In het kort

Suggesties uit een brainstorm van het departement Cultuur deden het kabinet van cultuurminister Jan Jambon (N-VA) resoluut de procedure wijzigen voor de Vlaamse afvaardiging naar de kunstbiënnale in Venetië in 2021. Waar de afgelopen edities steeds een kunstenaar centraal stond, zal dit keer een curator bepalen hoe het Belgische paviljoen in de Giardini in Venetië een invulling krijgt.

Tijdsgebrek noopte het kabinet ertoe snel groen licht te geven aan een gloednieuwe, door het departement uitgewerkte procedure. Een ruime open oproep moest men door tijdsgebrek laten varen waardoor slechts een beperkt aantal tentoonstellingsmakers een inhoudelijk voorstel kunnen doen.