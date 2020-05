Een killer van Khadaffi, in Amerika én België

In het kort

Georges Timmerman verzamelde 45 jaar lang persknipsels, rapporten, nota’s, processen-verbaal en andere documenten. Hij duikt in zijn archief en serveert vergeten, verwaarloosde, verloren én nieuwe verhalen, zonder directe aanleiding en zonder link met de actualiteit. Noem het een vorm van journalistieke archeologie, een genre dat zich situeert in het niemandsland tussen berichtgeving en geschiedschrijving.

In deze aflevering: het verhaal van een Amerikaanse ex-militair die op Amerikaans grondgebied moordaanslagen pleegt op Libische dissidenten, hierbij bescherming geniet van CIA-agenten en daarbovenop tussen de aanslagen door in België onderduikt. Gekker kan het niet worden? Toch wel, want deze huurmoordenaar werkte ook samen met een Belgische wapenhandelaar die een complete fabriek voor kernbommen wou verkopen aan Khadaffi.