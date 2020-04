De grote pak de poen-show in woonzorgcentra

In het kort

De voorbije jaren verdienden projectontwikkelaars en vastgoedfondsen gigantisch veel geld in de sector van de woonzorgcentra. Niet zozeer in de exploitatie van de rusthuizen zelf, wel met het bouwen, verhuren en beheren van het bijhorende vastgoed. En dat op kosten van overheid en bejaarden.

Die forse geldstromen staan in schril contrast met de toenemende werkdruk voor het personeel en de nijpende onderfinanciering in de sector. Zelfs een minimale fractie van de winsten die werden uitgekeerd op het ‘zorgvastgoed’ zouden hebben volstaan om een strategische voorraad aan medisch materiaal aan te leggen, gerichte opleidingen van het zorgpersoneel te voorzien, of gerichte draaiboeken en noodplannen uit te tekenen. Dat gebeurde de voorbije jaren nauwelijks of niet.