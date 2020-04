‘Impact op milieu en klimaat van miljardenfabriek Ineos ruimer bekijken’

In het kort

Groen vraagt om de effecten op klimaat en milieu van de geplande nieuwe fabrieken van petrochemiereus Ineos in de Antwerpse haven ruimer en internationaler te bekijken. Met name de effecten van de schaliegaswinning en van de plasticvervuiling moeten volgens de ecologisten in de beoordeling worden meegenomen. De vernieuwde Europese richtlijn maakt die eis plausibel. In de nieuwe fabrieken wil Ineos schaliegas verwerken tot grondstoffen voor plastics.

Volgens professor milieurecht Luc Lavrysen (UGent) is dergelijke brede interpretatie van te onderzoeken effecten op milieu en klimaat alleszins niet van de pot gerukt. “Hoe ruim je de effecten van een project als dit moet bekijken, is wel degelijk voor interpretatie vatbaar. Er kunnen argumenten worden aangedragen om breder te gaan kijken.”