Corona maakt verwaarlozing preventie pijnlijk duidelijk

In het kort

Gelekte rapporten, knullige communicatie, experts die de kastanjes uit het vuur moeten halen, politiek getouwtrek, … Terwijl de kranten volop het spel beschrijven, kijkt Apache naar de knikkers. Hebben verkeerde beleidskeuzes de voorbije weken en jaren de coronacrisis uitgediept? En wat kunnen we daar uit leren?

Vandaag in deel één het verhaal van het ondergeschoven kind in de Belgische gezondheidszorg: preventie. Sterke argumenten, gebracht door een keur aan specialisten en gezondheidswereks lijken sinds jaar en dag van politici te glijden als water van een eend.

De onderinvestering in ‘contactonderzoekers’ die contacten van patiënten met Covid-19 in kaart moeten brengen om zo de epidemie te remmen, is daarom, veel meer dan een falen in oorlogstijd, een falen in vredestijd.