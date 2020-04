Creatieve ontmoetingen voor dak- en thuislozen in coronatijden

In het kort

Villa Voortman in Gent en Nomaad in Antwerpen moeten in coronatijden al hun creativiteit inzetten om de nodige nabijheid te bieden aan dak- en thuislozen. De uitdaging is des te groter aangezien deze uiterst kwetsbare groep door een ‘dubbeldiagnose’ in deze periode vaak extra lijdt aan de gevolgen van zowel psychose als verslaving, wat tot uiting komt in verwarring, paranoia en agressief gedrag.

Ontmoetingshuizen Villa Voortman en Nomaad hebben sinds het begin van de coronamaatregelen hun activiteiten sterk moeten aanpassen. Villa Voortman stuitte soms op onvrede en onbegrip bij de bezoekers die sinds de lockdown geen toegang meer krijgen tot de vertrouwde ontmoetingsruimte. Voedselbedeling en dagelijkse gesprekken moeten nu via het raam.

Nomaad in Antwerpen zag zich genoodzaakt de dagopvang op de Italiëlei eerst sterk af te bouwen en nadien te verhuizen naar Spoor Oost, waar na 14u dagelijks na 50 tot 100 mensen elkaar en de zorgverleners in de buitenlucht kunnen ontmoeten.

Ontmoeting is het sleutelwoord in de werking van zowel Nomaad als Villa Voortman. De groep van ‘zorgwekkende zorgvermijders’ blijkt in de praktijk veel baat te hebben bij een veilige plek.