Doorgesluisd coronageld, nieuwe publieke ruimte, en de VS lost de rol

De ECB koopt miljarden euro’s aan obligaties van multinationals die vooral hun aandeelhouders rijk maken. De coronacrisis toont de nood aan andere, betere, en meer publieke ruimte. De VS lijdt fel, en lijkt de rol als wereldleider te moeten lossen. Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Omdat we toch allemaal thuis moeten blijven, vind je onderaan dit bericht een uitgebreide lijst met extra leesvoer. Het kan maar van pas komen dit weekend.

De nieuwe corona-euro’s van de Europese Centrale Bank belanden in de zakken van de aandeelhouders van multinationals als Shell en British American Tobacco, onthult Follow The Money. Nationale overheden maken serieuze schulden door uitgebreide financiële steunmaatregelen af te vaardigen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Om die crisismaatregelen te financieren kunnen ze echter niet rekenen op de geldpers van de ECB. Dat is verboden in de eurozone. De ECB zwengelt wél de geldpers aan om obligaties van bedrijven op te kopen. De ECB creëerde zo al 206 miljard euro, waarvan 37 miljard euro rechtstreeks op de rekening van vooral grote bedrijven terechtkwam.

Zo is een bedrijf als Shell in staat om aan zeer lage rente miljarden euro’s te lenen, terwijl een land als Italië daar alleen maar van kan dromen. Tegelijk keren deze multinationals miljarden uit aan hun aandeelhouders.

In Gent gingen de Vinderhoutse Bossen sneller open dan gepland omdat andere groenpolen overbelast zijn door de vele wandelaars en fietsers die even aan de lockdown willen ontsnappen. Ook andere steden over de hele wereld zoeken antwoorden op de duidelijke vraag naar meer (en andere) publieke ruimte. Koning Auto wordt daarbij al eens van de troon gestoten. De Correspondent merkt op dat de coronacrisis onze notie van mobiliteit fundamenteel verandert. De situatie veranderde natuurlijk acuut, maar toch is dit het uitgelezen moment om ten gronde na te denken over publieke ruimte: hoe zouden we ze eigenlijk willen?

Het antwoord laten we beter niet over aan technocraten, maar moet het resultaat zijn van democratisch debat. Want publieke ruimte is een door en door politiek thema.

Een toeristische hotspot, met de op één na oudste bevolking van Europa, en een gezondheidssector die uitgekleed was door het stringente soberheidsbeleid van het laatste decennium. Wat als een ‘recipe for disaster’ klonk, is voorlopig een bescheiden succesverhaal. Griekenland had op 24 april ‘slechts’ 127 officieel bevestigde coronadoden te betreuren, en is daarmee één van de minst getroffen landen van de EU. De strijd is natuurlijk nog niet gestreden, maar volgens TIME kunnen andere landen wel lessen trekken uit de Griekse aanpak. De Grieken waren bijvoorbeeld één van de eersten die grote publieksevenementen annuleerden, nog voor de eerste dode viel.

Het besef dat de uitgeklede gezondheidszorg in deze crisis een groot risico op overbelasting loopt, gidst de Grieken voorlopig met succes door de crisis. Dat betekent niet dat alle problemen van de baan zijn. Denk maar aan de overbevolkte vluchtelingenkampen.

De Verenigde Staten staat graag op het hoogste schavot. In deze crisis had het land één lijst echter liever niet aangevoerd: die van het totale aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers. President Donald Trump is wellicht van het tegendeel overtuigd, maar het Amerikaanse ‘exceptionalism’ krijgt momenteel een flinke knauw. De beelden van een massagraf in hartje New York staan op ons netvlies gebrand. De werkloosheid piekt, en daardoor ook het aantal mensen zonder zorgverzekering. Volgens The New York Times is dit de eerste crisis in meer dan een eeuw waar niemand zit te wachten op het leiderschap van de VS.

Het rijkste, machtigste land ter wereld wordt met ongeloof bekeken. En dat ligt zeker niet alleen aan de man in het Witte Huis. Waar ging het toch mis?

The Guardian toont op ingenieuze manier hoe het coronavirus zich verspreidt binnen een bevolking, hoe snel dat kan, en hoe social distancing, en andere maatregelen de curve helpen platdrukken. Omdat over verschillende variabelen – zoals besmettelijkheid – nog geen uitsluitsel is, helpt het aanpassen van die parameters om verschillende scenario’s te visualiseren. En zo ook te tonen welke maatregelen nodig zijn, en hoe strikt die best in te voeren en op te volgen zijn. Het coronavirus wordt bovendien vergeleken met andere ziektes als de Spaanse griep of Ebola.

Een knap staaltje datavisualisatie.

