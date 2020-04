Gebrekkige coronamaatregelen leiden tot vrijlating uit gesloten asielcentrum

In het kort

Een Turkse man die anderhalve maand opgesloten zat in het gesloten Centrum voor illegalen Brugge (CIB) is door een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling met onmiddellijke ingang op vrije voeten geplaatst. Volgens de raadsheren is zijn veiligheid in coronatijden niet gegarandeerd in een overbevolkte slaapzaal met tien afgewezen asielzoekers.