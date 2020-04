Geef de sjeik zijn meisje terug

In het kort

Georges Timmerman verzamelde 45 jaar lang persknipsels, rapporten, nota’s, processen-verbaal en andere documenten. Hij duikt in zijn archief en serveert vergeten, verwaarloosde, verloren én nieuwe verhalen, zonder directe aanleiding en zonder link met de actualiteit. Noem het een vorm van journalistieke archeologie, een genre dat zich situeert in het niemandsland tussen berichtgeving en geschiedschrijving.

In deze aflevering: het hallucinante verhaal van Diana Bilinelli en de Saudische sjeik Mohammed al-Fassi. Of hoe een incident in Brussel kan leiden naar politicus Paul Vanden Boeynants, leden van de koninklijke familie van Saudi-Arabië en hun strapatsen, een kapitale villa in Beverly Hills, een stormachtige huiszoeking in Miami, een echtscheiding in pure Hollywood-stijl en een hopeloze brief aan de Mossad.