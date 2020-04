Met rug tegen de muur in gesloten centra

In het kort

In de gesloten centra staan afgewezen asielzoekers met de rug tegen de muur. De capaciteit is door de coronacrisis tot de helft herleid, maar ook met een lagere bezetting is social distancing niet altijd en overal haalbaar. De bewoners in de centra van Merksplas en Vottem roeren zich.

De parlementaire controle is bovendien opgeheven door de opschorting van het wettelijk bepaalde bezoekrecht, zoals volksvertegenwoordigers Greet Daems (PVDA) en Sarah Schiltz (Ecolo) mochten ondervinden.