Vrees voor toename huiselijk geweld tijdens lockdown

In het kort

Door de coronacrisis en de lockdown lopen heel wat mensen op de toppen van hun tenen, en dat kan extra exploderen in gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt.

Ook gezinnen waar eerder geen geweld was, hebben het nu soms moeilijker. “Mensen roepen of slaan sneller”, zegt professor Ines Keygnaert, gespecialiseerd in onderzoek naar seksueel geweld, aan de UGent. Eens het gebeurt, zal dat volgens haar ook sneller opnieuw gebeuren. “Een time-out kan in deze situatie helpen, een andere plek zoeken om tot rust te komen zodat ze die spanning kunnen loslaten.” Net dat gaat in een lockdown natuurlijk moeilijker.

Experts vrezen dan ook een toename van huiselijk geweld en misbruik tijdens de wekenlange lockdown. In Brussel voorziet men extra noodopvang, hulplijnen worden fel bevraagd, en ook apothekers worden ingeschakeld om meldingen te ontvangen. Is dat voldoende?