Draagvlak om bedrijven in belastingparadijzen geen coronasteun te geven

In het kort

Denemarken en Polen sluiten bedrijven die geregistreerd zijn in belastingparadijzen uit van de financiële steunmaatregelen die ze nemen om de coronacrisis te lijf te gaan. Ook in België is er politiek draagvlak om deze bedrijven geen financiële coronasteun meer te geven.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) staat op dat punt open voor verder overleg, maar vreest voor de uitvoerbaarheid van de maatregel. “Het is niet zo eenvoudig om dat helemaal te preciseren. In de praktijk is gebleken dat dit niet altijd zo evident is.”

Volgens Frank Vanaerschot van Fairfin is het een uitstekend moment om voorwaarden te stellen aan bedrijven die overheidssteun willen en tegelijkertijd geld in belastingparadijzen parkeren. “We kunnen het ons als samenleving gewoon niet meer veroorloven om geld in belastingparadijzen te laten zitten. Alle middelen die er zijn, zijn nodig om een sociaal bloedbad te voorkomen.”