Werd Thierry Baudet betaald door het Kremlin?

In het kort

Onderzoek van het Nederlandse Zembla brengt aan het licht dat de leider van het extreemrechtse Forum voor Democratie nauw samenwerkte met Vladimir Kornilov. Die werkt in opdracht van Poetin.

De samenwerking tussen Baudet en Kornilov kreeg vorm in de aanloop naar het in Nederland georganiseerde Oekraïnereferendum in 2016. Apache onthulde eerder al hoe IDDE, de stichting achter de eurokritische Europese partij ADDE geld stopte in een campagne om zo’n referendum – dat Rusland zeer goed uitkwam – te organiseren.

IDDE en ADDE werden aangestuurd door de entourage van voormalig UKIP-leider Nigel Farage en de Belg Mischael Modrikamen, op dat moment voorzitter van de populistische Parti Populaire in Franstalig België.