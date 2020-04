De avonturen van een extreemrechtse zakenman

In het kort

Georges Timmerman verzamelde 45 jaar lang persknipsels, rapporten, nota’s, processen-verbaal en andere documenten. Hij duikt in zijn archief en serveert vergeten, verwaarloosde, verloren én nieuwe verhalen, zonder directe aanleiding en zonder link met de actualiteit. Noem het een vorm van journalistieke archeologie, een genre dat zich situeert in het niemandsland tussen berichtgeving en geschiedschrijving.

In deze aflevering: de onvoorstelbare levensloop van Amand Geschier. De Antwerpenaar presenteerde zich graag als zakenman, maar verklapte niets over zijn activiteiten als extreemrechtse militant, geheimagent en wapensmokkelaar. Zijn hele leven lang was hij betrokken bij een eindeloze stoet diefstallen, politieke aanslagen, corruptiezaken, spionage-affaires, clandestiene operaties en vooral veel schimmige wapendeals. Wat over hem geweten is, volstaat om meer dan één spannende misdaadthriller te vullen. Maar lang niet al zijn activiteiten zijn in kaart gebracht en er blijven nog veel mysterieuze gaten in zijn biografie.