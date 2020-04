‘Zweden stevent af op tienduizenden coronadoden’

In het kort

Vanuit Stockholm voert epidemiologe Nele Brusselaers mee het verzet tegen de hardnekkige ‘non-aanpak’ van het coronavirus door de Zweedse overheid. “Gebeurt er voor het einde van deze week niets, dan heeft zelfs een lockdown waarschijnlijk weinig geen zin meer. Dan is het onherroepelijk te laat”.

“Als het zo doorgaat, dan is over twee weken 75 procent van Stockholm besmet met het coronavirus”. Nele Brusselaers, docent en teamleider van een groep epidemiologen aan het prestigieuze Karolinska Institutet in Stockholm, luidt al enkele weken de noodklok in Zweden.

Voorlopig gebeurt dat zonder veel succes. Op voorspraak van staatsepidemioloog Anders Tegnell legde de Zweedse overheid haar bevolking nauwelijks maatregelen op in de strijd tegen de uitbraak van SARS-CoV-2. De meeste scholen zijn gewoon open, cafés en restaurants draaien overuren en de eerste lenteterrasjes zitten gezellig vol.