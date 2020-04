Freelancejournalisten dragen miljoenenverliezen in mediasector

In het kort

Een bevraging van de Franstalige journalistenbond levert onthutsende cijfers op van verliezen bij gedumpte freelancejournalisten tijdens de coronacrisis. Franstalige journalisten kunnen nog beroep doen op steunmaatregelen, in tegenstelling tot hun Vlaamse collega’s. Ook de Europese Journalistenverening (EFJ) trekt aan de alarmbel over de crisis én de bedreigingen voor de persvrijheid in Europa.