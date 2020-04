Medische strijd tegen falend afweermechanisme coronapatiënten

In het kort

Coronapatiënten die op intensieve zorgen terechtkomen hebben vooral last van de overdreven reactie van hun afweermechanisme op het virus. Naast nieuwe antivirale middelen spitst het medisch onderzoek zich in de strijd tegen COVID-19 daarom ook toe op het falend afweersysteem van patiënten. In afwachting van een vaccin wordt maximaal ingezet op het indijken van ontstekingsreacties in het menselijk lichaam. KU Leuven, UZ Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie slaan hiervoor de handen in elkaar.

Het onderzoek van het afweersysteem richt zich vooral tot de patiënten op intensieve zorg. Zij vertonen ernstige ontstekingen en littekenweefsel op de longen. Die beschadiging, duidelijk te zien op een CT-scan, is het gevolg van een hevige natuurlijke reactie van het lichaam in een poging om de virale infectie op te ruimen.

Daarom moet het juiste immuunprofiel van een patiënt bepaald worden. “Het in kaart brengen van de ontstekingsreactie in het lichaam is essentieel om het coronavirus te bestrijden”, stelt professor Joost Wauters, internist-intensivist op de afdeling medisch intensieve zorgen in het UZ Leuven.