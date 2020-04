Pleidooi voor democratische controle over technologie

In het kort

Wendy Liu ging van stereotiepe oprichter van een start-up naar socialistisch militant, en daarover schreef ze haar boek ‘Abolish Silicon Valley.’ Een gesprek met Liu over haar ‘theoretische terugblik’, de broodnodige hervorming van de tech-industrie, en democratische controle over technologie.

“We mogen onze horizon niet beperken tot een lichtjes betere tech-industrie, die bijvoorbeeld meer vrouwen of mensen van kleur aan de top plaatsen. Dat is belangrijk, maar niet genoeg. We moeten technologie op een helemaal andere manier ontwikkelen.”

“Het debat moet meer gaan over hoe we dit alles organiseren zodat het het publieke belang dient, niet de financiële winst. In die context is het ook belangrijk om over open-source te praten. Zo maken we van die technologie echt een publiek goed, in plaats van gewoon het eigendom van een iets kleiner bedrijf.”