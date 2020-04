Private equity wint, Philips casht, en armsten hard getroffen

Private participatiemaatschappijen lijken als winnaar uit de coronacrisis te komen. Ook Philips doet er alles aan om een (serieus) graantje mee te pikken. Ondertussen worden de meest arme en kwetsbare personen het hardst getroffen. Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media. Omdat we toch allemaal thuis moeten blijven, vind je onderaan dit bericht een uitgebreide lijst met extra leesvoer. Het kan maar van pas komen.

Het Amerikaanse Congres besliste om de coronacrisis te lijf te gaan met een ongezien steunpakket van 2.000 miljard dollar. Alle mogelijke bedrijven en sectoren lobbyen aan de lopende band om hun deel van de koek binnen te rijven. Ook één van de rijkste sectoren van de VS hengelt mee: ‘private equity’; gigantische private investeringsfirma’s of participatiemaatschappijen. Die sector zit er nochtans zeer warmpjes in, en de CEO’s behoren allesbehalve tot de hulpbehoevenden. Toch hangt de hele Amerikaanse economie af van de investeringen die deze firma’s doen.

Als ‘private equity’ lijdt, lijdt de hele economie. Ze zijn dus, ‘too big to fail’, schrijft Vanity Fair. Een argument dat ze nu natuurlijk graag uitspelen. Deze firma’s kwamen al als winnaar van de economische crisis van 2008 uit de bus, en lijken dat kunstje nog eens mooi te zullen overdoen.

Een wereldwijde stormloop op medisch materiaal laat het duistere gelaat van de vrije marktwerking zien. Leveranciers hanteren woekerprijzen, en sommige bedienen zich van regelrechte oplichting. Het Nederlandse Philips toont zich eveneens niet bepaald een licht in de duisternis, meldt ProPublica. Terwijl het bedrijf in september vorig jaar een contract tekende met de Amerikaanse overheid om 10.000 beademingstoestellen aan 3.280$ per stuk te leveren, kwam het dat contract nooit na. Philips had in 2014 nochtans 13,8 miljoen $ gekregen om het toestel te ontwikkelen. Tot daar.

Nu blijkt echter dat Philips in volle coronacrisis een nieuw contract onderhandelde, ditmaal voor de levering van 43.000 toestellen die meer dan vier (!) keer zo duur zijn (15.000$ per stuk). Daarvan moet 2.500 exemplaren tegen eind mei geleverd zijn, en de rest… eind december. De meeste toestellen zullen dus te laat komen om tijdens deze crisis gebruikt te kunnen worden.

‘Het coronavirus treft rijk en arm even hard.’ Het is een riedeltje dat regelmatig wordt afgedraaid. Helaas slaat het nergens op, toont BBC Newsnight. Mensen in armoede lopen meer risico, en voelen bovendien de impact van de noodmaatregelen veel feller dan welgestelden. Hoe kunnen we vermijden dat het virus en de crisis die het veroorzaakt de ongelijkheden in onze samenleving niet nog verder uitvergroot? Onder meer economen Diane Coyle en Joseph Stiglitz laten hun licht op de situatie schijnen.

De private beveiligingsfirma G4S is overal. Niet enkel waar iets of iemand beveiligd moet worden. In België waagde de internationale firma zich al aan asielopvang, en baat ze de eerste ‘humanitaire gevangenissen’ uit. De tak waarvan we G4S misschien wel het meest kennen, het geldtransport, werd onlangs verkocht. Het bedrijf blijft wel ‘schaken op vele borden’, zoals De Groene Amsterdammer schrijft. Anders draai je natuurlijk geen jaarlijkse omzet van 8,5 miljard euro. Zo biedt het bedrijf moeiteloos antwoord op de privatiseringsimpuls van (lokale) overheden over de hele wereld. Het komt vaak als goedkoopste uit de bus bij aanbestedingen, en neemt zo steeds meer ‘publieke’ taken over, van de zorg tot het gevangeniswezen.

Valt dit ‘veelkoppige monster’ nog te temmen?

Net toen de wereld zich opmaakte om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten, kwam er een bericht van de Chinese overheid over een “longontsteking met onbekende oorzaak”. Dat bericht zorgde toen voor weinig reuring. Ondertussen kent iedereen de oorzaak, en maakt de wereld een historische crisis door waarvan het einde nog niet in zicht is. The Guardian reconstrueert de 100 dagen sinds die melding en het sluiten van de vismarkt in Wuhan.

100 dagen waarin de wereld veranderde, en waarin helaas ook al meer dan 75.000 dodelijke slachtoffers te betreuren waren.

