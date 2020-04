Wat deed Almaci achter de rug van Rutten en Bouchez?

In het kort

Bart De Wever ontbond op maandag 16 maart, toen de regering-Wilmès II het vertrouwen kreeg in de Kamer, al zijn duivels. Paul Magnette kreeg de zwartepiet met kracht toegespeeld. Hij had een historische kans gemist om een regering op de been te brengen met “de beste politici van het land”. Ook de groenen kregen er danig van langs. Zij zouden het in het geniep op een akkoordje hebben gegooid met de PS om de N-VA een hak te zetten. De chronologie van de feiten toont aan dat dat niet klopt.

