Middenveld creatief in de bres voor meest kwetsbaren

In het kort

Vlaamse en Brusselse organisaties die werken rond solidariteit met zwakkeren in de samenleving hebben zich sinds het begin van de coronacrisis in sneltempo geherorganiseerd. De nieuwe omstandigheden hebben de creativiteit aangewakkerd, zowel bij reeds bestaande en nieuwe burgerinitiatieven, als bij grote en kleinere spelers in het professionele middenveld. Dag in dag uit probeert het sociale middenveld op lokaal vlak de nevenschade te lenigen die veroorzaakt werd door de mondiale gezondheidscrisis.

Verantwoordelijken, opbouwwerkers en experten laten zich lovend uit over het grote enthousiasme van vrijwiligers en de flexibiliteit van professionals. Unisono klinkt het dat er een goede samenwerking en verstandhouding is met de lokale overheden. De actoren in de Vlaamse en Brusselse welzijnssector hopen dat politieke verantwoordelijken hun lessen zullen trekken uit de huidige malaise in de welzijnssector, waarvan mensen in de marge van de samenleving de grootste slachtoffers zijn.