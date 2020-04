Het digitale woord van God

In het kort

Niet enkel Pasen en Pesach (Joods Paasfeest) staan voor de deur, ook de Ramadan komt er binnen enkele weken aan. De coronacrisis zal ook onvermijdelijk impact hebben op deze religieuze feesten en momenten.

Imams, priesters en rabbijnen in België blijven tijdens de coronacrisis in verbinding staan met gelovigen. Via de digitale weg breken ze met de klassieke, collectieve geloofsbijeenkomsten, en informeren ze gelovigen via onder meer digitale weg tijdens deze moeilijke periode. Dat verloopt niet altijd van een leien dakje, maar de religieuze leiders in ons land blijven hoopvol. ‘Het redden van mensenlevens staat altijd voorop.’