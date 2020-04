Wilde De Wever écht geen premier worden?

In het kort

Bart De Wever liet zijn partijtoppers zelf naar de pers bellen om zijn kandidatuur als premier te lanceren. En een staatshervorming bracht hij zelf op tv openlijk ter sprake. Als hij bedoelt dat hij van die vragen geen ‘breekpunten’ had gemaakt, dan heeft hij wellicht wel gelijk. Maar door ze in het debat te brengen, rekte hij het herenakkoord met Magnette, én duwde hij Paul Magnette in het nauw.

Magnette kwam politiek muurvast te zitten: hij moest misschien in een paars-gele regering gaan zitten met Bart De Wever als premier, en met een staatshervorming aan het einde van de rit.