Extreemrechtse recepten tegen corona

In het kort

Wetenschappers in diskrediet brengen, het coronavirus koppelen aan vreemdelingen en aan China, en ander fake news verspreiden, … Ook Vlaams Belang volgt het extreemrechtse handboek ‘hoe te profiteren van de coronacrisis’.

Overal ter wereld tracht extreemrechts de pandemie die wordt veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2 naar zijn hand te zetten. Of het nu gaat om neonazi’s en andere pleitbezorgers van de blanke superioriteit, of over salonfähig extreemrechts, het achterliggende idee dat ze uitdragen is hetzelfde: corona is meer dan gewoon een virus. Vergeet de wetenschap. Dit gaat om politiek.