Coronacrisis drijft democratie verder in het nauw

In het kort

Tijdens deze crisis slikken burgers in België en andere democratische landen zonder al te veel morren ongeziene maatregelen die hun grondrechten tijdelijk, maar verregaand inperken. Het is afwachten of de impact van deze ‘nood breekt wet’-situatie ook tijdelijk zal zijn. Komen onze democratische structuren deze uitzonderlijke maatregelen snel te boven?

Op de meeste plaatsen gehoorzamen burgers aan de ‘virologische imperatief’, waarbij democratische evidenties moeten wijken in de strijd tegen het virus. In landen met een sterke democratische traditie blijft het vertrouwen groot dat een goede exit-strategie ons snel terug kan voeren naar pre-coronatijden. Al waarschuwen kritische stemmen voor grote nevenschade en de impact van de noodmaatregelen die nog lang zal blijven doorwerken.

En wat in landen waar de democratie sowieso al wankel of onbestaand is? Wordt de coronacrisis het geknipte moment om daar het autocratische bestuur hand in hand te laten gaan met de surveillance-staat?