Corona en de overwinning van de geldtransfer

In het kort

Bezorgt deze globale pandemie ons allemaal binnenkort een basisinkomen? Of toont ze de VS net dat de publieke gezondheidszorg uitgebreid moet worden? Een maand geleden leek de vraag naar een basisinkomen nog wat buitenissig en speculatief; iets voor futurologen of bloggers, niet staatsmannen en beleidsmakers. De voorbije weken overstegen oproepen om direct geld in de handen van burgers te steken eventjes de tweedeling tussen links en rechts.

Het basisinkomen noopt links vooral tot het stellen van wat ongemakkelijke prioriteiten. Het nauwe momentum dat zich nu geopend heeft voor een grotere gezondheidszorg of welvaartsstaat dreigt verloren te gaan, iets wat vooral in de VS een prominente rol speelt. Die discussies plaatsen staten ook in een steeds zwaardere tweestrijd: moet het publieke gezondheidssysteem uitgebreid worden of gaan we voor een onvoorwaardelijk basisinkomen?