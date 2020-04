Toezicht op mensenrechten in gevangenissen ligt zo goed als lam

In het kort

Voor de Belgische penitentiaire inrichtingen is door het uitbreken van de coronacrisis een uiterst stressvolle periode aangebroken. Monitoring van de gang van zaken in onze overbevolkte gevangenissen is nu geen evidentie, zeker nu het daartoe opgerichte orgaan, de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de eigen werking zo goed als lamgelegd heeft.

“Er moet aan alternatieven gedacht worden om de gedetineerde toch te kunnen spreken. Dat zou digitaal, of desnoods telefonisch mogelijk moeten zijn”, zegt Pierre Lefranc, die als jurist lid is van de Commissie van Toezicht van de gevangenis van Gent.

De Liga voor Mensenrechten betreurt de beslissing van de CTRG. Voorzitter Kati Verstrepen: “Deze maatregel lijkt ons niet te rechtvaardigen en is niet proportioneel. Er komen immers nog wel andere personen binnen in de gevangenis, zoals advocaten die hun cliënten bezoeken. Uiteraard kan een drastische maatregel nodig zijn in uitzonderlijke omstandigheden, maar dan moet er wel een volwaardig alternatief zijn. Dat is nu niet het geval.”