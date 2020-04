Stalen testen in strijd tegen oplichting met mondmaskers

In het kort

Met de levering van in totaal al 27 miljoen stuks is de grootste nood aan mondmaskers in ons land in volle coronacrisis voorlopig even gelenigd. De bekommernis verschuift naar de inferieure kwaliteit, nu blijkt dat toch een aanzienlijk deel niet voldoet aan de minimale normen. In de laboratoria van de FOD Economie worden nu stalen voorafgaandelijk getest om mogelijke oplichting op te vangen, want ook het criminele milieu heeft de exploderende markt ontdekt.