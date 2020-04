Een abonnement op solidariteit

Word lid van Apache en zorg er mee voor dat we artikels over de coronacrisis voor iedereen toegankelijk kunnen maken.

Het lijkt misschien een contradictorische vraag, maar dat is het niet. Het draait om solidariteit. Dat woord is in onbruik geraakt. De voorbije jaren heeft het zelfs een bijna negatieve bijklank gekregen. Maar vandaag maakt de coronacrisis pijnlijk duidelijk hoeveel nood we aan solidariteit hebben. Enkel samenwerking haalt ons hier doorheen.

Daarom besliste Apache twee weken terug al om verschillende artikels over de coronacrisis voor iedereen beschikbaar te maken, ook voor niet-leden. De artikels zijn herkenbaar door het sterretje (*) achter de titel.

Apache is een advertentievrij medium dat volledig draait op inkomsten van lidmaatschappen. We snijden met andere woorden in eigen vel door de artikels gratis te zetten.

Daarom doen we nu een warme oproep om lid te worden van Apache. Door die blijk van solidariteit kunnen we artikels gratis blijven aanbieden.

Beschouw een lidmaatschap van Apache, of een lidmaatschap dat u cadeau geeft, als een bijdrage aan een soort van solidariteitsfonds. Zo kan iedereen onze coronaberichtgeving lezen, ook mensen die getroffen worden door de crisis en die het financieel moeilijker krijgen.

Je wordt lid van apache via de pagina apache.be/wordlid.

