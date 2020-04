Economen zwaaien wereldwijd besparingsdada’s uit

In het kort

Niets lijkt nog wat het geweest is. Of moeten we zeggen: niets is nog wat het geweest lijkt? Na jaren volgehouden soberheidsbeleid, bedoeld om de economie overeind te houden, draaien overheden en centrale banken nu royaal de geldkraan open met exact hetzelfde doel. Bovendien beseft iedereen dat we volop moeten investeren in sectoren die schijnbaar geld kosten in plaats van geld opbrengen. Te beginnen met de gezondheidszorg. De herauten van de ‘austerity policy’ houden zich opvallend gedeisd.