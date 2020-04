Het verhaal van een onverzettelijke waarheidsvorser 

In het kort

Walter De Bock (1946-2007) behoorde samen met Maurice De Wilde en Frank De Moor tot de schansgravers van de onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen. Niet aflatend wierp De Bock licht op de donkere kant van de Belgische politiek en haute finance. De Bock nagelde hooggeplaatsten als Paul Vanden Boeynants en Willy Claes aan de schandpaal en verwierf faam met het oplossen van de moord op PS-kopstuk André Cools en de onthullingen van het Agustaschandaal.

Minder bekend is dat de roemruchte journalist een imposant archief naliet. Historica Klaartje Schrijvers putte voor haar doctoraat over een wijdvertakt ondergronds anticommunistisch netwerk uit dat rijke archief, en promoveerde kort na het overlijden van De Bock aan de UGent tot doctor in de Nieuwste Geschiedenis. In ‘Het archief van Walter’, een bijzonder gelaagd boek, verknoopt ze haar persoonlijke speurtocht met leven en werk van De Bock.

“Het archief van Walter werd de redding voor mijn doctoraat, het archief was ook Walters levenswerk, ook in mentale zin: het brein als archief van iemands leven, dat hij verloor door de ziekte Alzheimer.” Apache sprak met de schrijfster, oud-collega’s als Paul Goossens, Walter Zinzen, en andere betrokkenen over de journalistieke nalatenschap van De Bock.