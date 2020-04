Goedkope corona-olie en de ongewisse gevolgen voor het klimaat

In het kort

De prijs van een vat ruwe aardolie daalde van 68 dollar in januari naar ongeveer 26 dollar eind maart. De ervaring leert dat oliebedrijven gaan bezuinigen als de olieprijs zakt. Hun klimaatambities sneuvelen dan meestal als eerste. Toch is een lage olieprijs niet per se slecht voor het klimaat en de energietransitie.