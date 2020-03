Vijftig lezers brengen private lokale media mee in kaart

De kaart met private lokale media in Vlaanderen is de afgelopen zes weken verfijnd dankzij de inbreng van zowat vijftig lezers. Er zijn nog steeds blinde vlekken: ofwel zijn er in sommige gemeenten geen lokale private media (meer) aanwezig, ofwel kwamen ze nog niet bovendrijven.

De Vlaamse nieuwsconsument wordt dagelijks door Mediahuis (Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg) en DPG Media (Het Laatste Nieuws) van een portie regionaal nieuws voorzien. In Brussel komt daar Bruzz bij, in West-Vlaanderen geeft Roularta wekelijks De Krant van West-Vlaanderen uit

Die grote mediagroepen zijn niet de enige spelers die aan lokale en regionale journalistiek doen. De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) bevroeg in 2018 en 2019 lokale communicatie-ambtenaren naar de aanwezigheid van lokale gedrukte en digitale private media.

Onderzoekers Jonathan Hendrickx (imec-SMIT/VUB) en Ingrid Lambrecht (KU Leuven) voeren momenteel onderzoek naar zowat 350 private lokale spelers. “Daarvan is grofweg een derde enkel print, een kwart print en digitaal en een vijfde enkel digitaal”, verduidelijke Hendrickx eerder.

In de verwerking van de resultaten werden de 232 lokale radiozenders (FM), de elf regionale televisiezenders en de vijf provinciale redacties van Radio 2 (VRT) niet opgenomen. Hetzelfde geldt voor huis-aan-huisbladen. Ook de zogenaamde ‘aggregatiesites’ – robots die journalistiek van elders samenbrengen – vielen ook niet onder de definitie.

Vijftig lezers van Apache vulden de voorbije weken de lijst verder aan. Er zijn echter nog steeds blinde vlekken. Ofwel betekent het dat er geen private lokale media (meer) zijn, ofwel zijn ze nog niet gekend.

Heb jij weet van niet-vermelde private lokale media in jou dorp? Laat van je horen via onderstaand formulier. Hoe meer details je meegeeft, hoe beter we jouw tip kunnen inschatten. Laat ons weten of je op de hoogte gehouden wil worden van de voortgang, en of zelf mee wil werken.

