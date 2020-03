Apache Lokaal in Aartselaar

Apache sluit het project Apache Lokaal af met drie hyperlokale artikels uit Aartselaar in de Antwerpse Zuidrand. Het einde van dit één jaar durende project betekent echter niet het einde van lokale onderzoeksjournalistiek bij Apache.

Met steun van het Vlaams Journalistiek Fonds werkte Apache het afgelopen jaar rond vier lokale thema’s. Net voor de zomervakantie 2019 publiceerden we een reeks rond de verkoop van publieke grond. Na de zomer lanceerden we een reeks over publiek-private zwembaden en het jaar werd afgesloten met artikels rond de wildgroei aan camera’s in de slimme stad.

Begin februari maakte Apache de stand op van van de lokale journalistiek in Vlaanderen en elders ter wereld. We brachten bovendien alle private lokale media (mee) in kaart. We sluiten de reeks nu af met drie hyperlokale onderzoeksartikelen. Dat drieluik trappen we af met de tegenstrijdige adviezen van drie verschillende N-VA-burgemeesters in de saga van de ISVAG-verbrandingsoven.

Lokale onderzoeksjournalistiek blijft bij Apache

De redactie van Apache smeedde voor dit afsluitende stuk aanvankelijk iets grootsere plannen, maar de ‘coronacrisis’ gooide helaas roet in het eten. De redactie wou onder meer korte tijd in Aartselaar neerstrijken om met burgers over lokale dossiers te praten en samen te werken.

Het afsluiten van een project waarvoor we financiële steun kregen van het Vlaams Journalistiek Fonds, is allerminst het eindpunt voor lokale en regionale onderzoeksjournalistiek bij Apache. Dankzij het project leerden we collega-journalisten te lande beter kennen en hopen we samen nog meer diepgravende journalistiek te bedrijven.

En u, beste lezer of burgerjournalist, kan ons daar nog steeds bij helpen.