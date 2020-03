Afgeblazen bestelling miljoenen mondmaskers achtervolgt Maggie De Block

In het kort

Er blijft grote onduidelijkheid over een in extremis door het kabinet van minister Maggie De Block (Open Vld) geannuleerde bestelling van miljoenen mondmaskers. In een zeer forse reactie op een artikel in het Franstalige weekblad Paris Match, hekelen De Block en haar collega, minister Philippe De Backer (Open Vld) de “malafide leverancier” die “zelf de afspraken schond” en “de huidige crisis misbruik(t) om de Belgische bevolking op te lichten”.

Het Waalse bedrijf Pharmasimple dat 10 miljoen chirurgische maskers en 3 tot 5 miljoen FFP2 maskers wilde leveren, zou volgens de ministers in extremis onder meer de prijs per masker hebben verhoogd. De door minister De Block ondertekende bestelbon en de finale overeenkomst tonen echter dezelfde prijs.