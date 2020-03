Corona in vluchtelingenkampen, Roche plooit, en bedreigde privacy

Waarom hield farmagigant Roche de samenstelling geheim van een cruciale vloeistof in de strijd tegen het coronavirus? Hoe slecht gaat het er nu aan toe in de overvolle Griekse vluchtelingenkampen? En moeten we tijdens en na deze crisis nog meer vrezen voor Big Brother? Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media. Omdat we toch allemaal thuis moeten blijven, vind je onderaan dit bericht een uitgebreide lijst met extra leesvoer. Het kan maar van pas komen.

Ook in Nederland woedt de discussie over het al dan niet massaal testen van mensen op het coronavirus. Voorlopig is er van ‘massaal’ geen sprake, en dat heeft voor een groot deel te maken met het beleid van de Zwitserse farmagigant Roche, schrijft Follow The Money. De meerderheid van de Nederlandse laboratoria die kunnen testen, zijn namelijk afhankelijk van Roche. Wie machines van de farmareus gebruikt, mag dat in principe enkel doen met de materialen van Roche. Daar zit het probleem: materialen waar nu een tekort aan is, mogen laboratoria niet zelf produceren, terwijl ze het in principe wel zouden kunnen.

Na de onthulling van Follow The Money verhoogde de politieke druk op het bedrijf. Uiteindelijk zwichtte de farmagigant voor die druk, en besliste het om zijn geheim recept toch delen.

In het uit zijn voegen barstende vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos waren op donderdag 26 maart al 3 besmettingen met het coronavirus bekend. Enkele Europarlementsleden drongen deze week bij de Commissie aan om de vluchtelingenkampen in Griekenland preventief te evacueren, voor de pandemie ook daar ongenadig toeslaat. Tot dan houden hulporganisaties hun hart vast, schrijft MO*. Enkel op Lesbos verblijven al 20.000 mensen, in totaal zitten ongeveer 42.000 mensen in Griekse kampen.

Hulporganisaties voorspellen niets minder dan een medische ramp als de EU niks onderneemt.

Wereldwijd raken jaarlijks tien miljoen mensen besmet met tuberculose. In 2018 stierven anderhalf miljoen patiënten aan de (behandelbare) infectieziekte. Tuberculosepatiënten zijn, net als andere mensen met ademhalingsproblemen, extra kwetsbaar voor het coronavirus. OjoPublico, een Peruaans online onderzoeksmagazine, stuurde een documentaire-fotograaf naar (families van) patiënten in een volkswijk in Lima.

De indringende portretten tonen gezinnen in extreme armoede, gevangen in hun eigen woning, strijdend tegen een nieuwe vijand.

Zonder app die bevestigt dat je gezond bent, kom je in China ondertussen nergens meer. In Israël heeft een besmette patiënt geen geheimen meer voor de inlichtingendienst. In het Verenigd Koninkrijk vaardigde de regering van de intussen zelf besmette premier Boris Johnson een noodwet af die de politie ongeziene macht geeft. Het Parool waarschuwt dat ook de in Europa en Nederland verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus grondrechten als privacy in het gedrang brengen. Zo vraagt de Europese Commissie bijvoorbeeld toegang tot alle data van alle telecomoperatoren.

Tijdens de crisis lijkt nood wet te breken. Maar wat na de crisis? Moeten we binnen enkele maanden vaststellen dat we ongemerkt in een surveillance-staat zijn beland zoals George Orwell die ooit zo treffend beschreef?

De National Health Service (NHS) is al sinds de invoering in 1948 één van de meest cruciale én gekoesterde publieke diensten in Groot-Brittannië. In 2012 voerde de Conservatieve regering van David Cameron een verregaande hervormingen en besparingen door, die verder borduurden op eerdere reorganisaties ten tijde van de ‘New Labour’-regeringen van Tony Blair en Gordon Brown. Net als eerdere hervormingen kwam ook die van 2012 neer op het invoeren van marktwerking binnen de gezondheidszorg. Het socialistische blad Tribune brengt in herinnering dat experten al in 2014 waarschuwden dat deze hervormingen kwalijke gevolgen hadden voor de mate waarin de NHS een pandemie zou aankunnen.

De zeer nauwe focus op efficiëntie van het systeem had onder meer tot gevolg dat de ‘reservecapaciteit’ van ziekenhuizen als verspilling werd gezien, en er dus in gesnoeid diende te worden. Dat brengt de NHS en de Britten die er nu, in volle crisis, afhankelijk van zijn, danig in de problemen.

