Meer mensen eten ‘voeding van bij ons’ tijdens coronacrisis

In het kort

Meer consumenten vinden de laatste weken de weg naar een hoevewinkel in hun buurt, of halen een groentepakket op bij de lokale landbouwer. De verkoop in deze korte keten – die zoveel mogelijk schakels tussen producent en consument wil vermijden – zit volgens Ann Detelder van Steunpunt Korte Keten echt in stijgende lijn. “Redelijk wat hoeveproducenten zetten ook een besteldienst op poten. Aanvankelijk voor ouderen, maar de vraag is veel groter.”

In het geval van enkele bloemenkwekers moet een online besteldienst dan weer helpen de meubelen redden. Bloemenwinkels zijn dicht, en dus ook de veiling. Kwekers blijven achter met bloemen die ze nergens kwijt kunnen.

Wordt deze crisis ook voor consumenten als het ware een moment van bezinning? Volgens Jeroen Watté van Wervel, de beweging voor gezonde landbouw is deze crisis een uitgelezen moment om het belang van lokale productieketens in de verf te zetten, die minder afhankelijk zijn van het buitenland. “De lokale voedselvoorziening is duidelijk van strategisch belang”, zegt Watté.