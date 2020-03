België niet klaar om na coronatesten ook te ‘tracen’

In het kort

Testen, testen, testen. Het nieuwe ordewoord in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus klink logisch. Maar heeft testen ook zin? Een absolute voorwaarde is alleszins dat de testresultaten ook opgevolgd worden. Daarvoor is een legertje ‘contact tracers’ nodig dat de risicovolle contacten van besmette mensen in kaart kan brengen en opvolgen, ook wanneer dat aantal toeneemt.

Op deze manier krijgen Singapore, Taiwan en Zuid-Korea het coronavirus onder de knoet. België heeft daarvoor amper twintig personen in dienst. Viroloog Marc Van Ranst pleit voor een structurele uitbreiding. “We hebben nauwelijks één gezondheidsinspecteur per provincie. Die mensen en hun beperkte equipe werken zich uit de naad, maar het is voor hen dweilen met het water aan de lippen.”