Wat Alexander De Croo kan leren van Camille Gutt

In het kort

We beleven dezer dagen de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. We kunnen nu al stellen dat dit niet overdreven is. Hoe de Belgische regering na de Bevrijding de staatsfinanciën saneerde kan de beleidsmakers van vandaag mogelijk inspireren. De Operatie Gutt bevatte alvast één maatregel die nu al decennia in de taboesfeer zit: een vermogensbelasting als teken van ‘nationale solidariteit’.