Textielsector bundelt krachten voor productie beschermende kledij

In het kort

Een aantal Belgische bedrijven binnen de medische textielsector bundelen de krachten om tijdens de coronacrisis beschermend textiel te produceren voor rusthuizen, ziekenhuizen en vele andere zorgverstrekkers. Ze hebben hierbij ook aandacht voor duurzaamheid. ‘Wij bekijken momenteel of we mondmaskers op één of andere manier, samen met ziekenhuizen, kunnen desinfecteren voor hergebruik.’