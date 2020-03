Leraren, leerlingen en scholen in groots experiment leren-op-afstand

In het kort

Vorige week begon het Vlaamse onderwijs halsoverkop en noodgedwongen aan een groots experiment ‘leren-vanop-afstand’. Volgens pedagoog en onderzoeker Pedro De Bruyckere doen onze leraren dat vrij goed, maar is het voor geen enkele leerling beter dan ‘gewoon’ onderwijs. Heeft deze coronaperiode hetzelfde leereffect op leerlingen als een vakantie, een staking, of is het eerder een periode van ziekte of rouw?