België vond aankoop mondmaskers na 2009 geen prioriteit

In het kort

België is net als veel andere landen verwikkeld in een last-minute race om mondmaskers aan te kopen en te verdelen. Nochtans had ons land lange tijd een strategische voorraad van verschillende types mondmaskers. Die werd na 2009 niet meer aangevuld. Waarom?

Volgens de woordvoerder van de FOD Volksgezondheid Jan Eyckmans gaat het bij het aankopen van stocks voor materialen of geneesmiddelen vaak over “zware budgettaire kosten”. Daar maakt de regering uiteindelijk de afweging.

“Koop je te veel, dan krijg je kritiek. Bijvoorbeeld omdat een stock nooit gebruikt wordt, of over de vervaldatum gaat. Koop je dan weer een te kleine of geen stock, dan volgt kritiek als er zich problemen voordoen en de voorraad afwezig is”, zegt Eyckmans.

Dat laatste is dus nu het geval. Daardoor moet ons land in allerijl mondmaskers aankopen.